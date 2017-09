Rechnungshof prüft Wiener Sicherheitsinfrastruktur

Der "Mauerbau" am Ballhausplatz wurde abgesagt - © APA

Angesichts der Aufregung um die Anti-Terror-Schutzbauten am Wiener Ballhausplatz kündigt der Rechnungshof nun eine Prüfung an. Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker hat einen Bericht zum Thema “Planung von Sicherheitsinfrastruktur im öffentlichen Raum” in der Bundeshauptstadt in Auftrag gegeben, sagte ihr Sprecher der APA. Starten soll die Prüfung im Herbst.