Rechnungshof kritisiert ÖBB wegen Pensionskosten

Der Rechnungshof hat die ÖBB einer Nachprüfung ("follow up") unterzogen und übt nun heftige Kritik: Die Reformmaßnahmen seien weiter offen und das Pensionsantrittsalter weiterhin deutlich unter dem Bevölkerungsschnitt, teilte die Prüfbehörde am Freitag mit. Durch die Versäumnisse steigen laut RH die Kosten für den Bund, obwohl die Zahl der ÖBB-Pensionisten gesunken ist.

Demnach stiegen die Ausgaben für die Pensionen weiter an. “Die Empfehlungen des Rechnungshofes zur Pensionsanpassung wurden zum Großteil nicht umgesetzt. Dadurch reduzierten sich mögliche Einsparungen von rund 1,07 Milliarden Euro auf rund 560 Mio. Euro für den Zeitraum 2018 bis 2050”, so die Prüfer.

Die ÖBB relativierten in einer Reaktion die Kritik des Rechnungshofes. Seit 2013 sei das Pensionsantrittsalter um ein Jahr gestiegen. Aktuell würden beamtete ÖBBler im Schnitt mit 60,2 Jahren in Pension gehen, bei den ASVG-Versicherten seien es 61,6 Jahre. Außerdem wurden Altersteilzeitmodelle eingeführt.

Wobei tiefgreifende Eingriffe in das Beamtendienstrecht der alten Eisenbahner mehrmals versucht wurden, aber aufgrund des Vertrauensgrundsatzes wieder fallen gelassen wurden. Vereinfacht gesagt besagt dieser Grundsatz, dass nicht unvermittelt in die Lebensplanung eingegriffen werden darf. Gerade bei den ÖBB war es so, dass die Beamten vergleichsweise wenig zu Berufsbeginn verdienten, dafür die Zahlungen mit dem Alter und entsprechend in der Pension deutlich stiegen.