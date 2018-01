Rebensburg gewinnt Kronplatz-Riesentorlauf

Viktoria Rebensburg hat sich nach zweiwöchiger Krankheitspause mit einem Sieg im alpinen Ski-Weltcup zurückgemeldet.

Die deutsche Olympiasiegerin von 2010 gewann am Dienstag den Weltcup-Riesentorlauf am Kronplatz knapp vor der Norwegerin Ragnhild Mowinckel (+0,03 Sek.). Dritte wurde die Italienerin Federica Brignone (0,66), beste Österreicherin die Tirolerin Stephanie Brunner (2,79) als Zwölfte.

Endstand nach dem 2. Durchgang

1. Viktoria Rebensburg (GER) 2:06,19 Min.

2. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:06,22

3. Federica Brignone (ITA) 2:06,85

4. Marta Bassino (ITA) 2:07,07

5. Sara Hector (SWE) 2:07,15

6. Tessa Worley (FRA) 2:08,10

7. Estelle Alphand (SWE) 2:08,12

8. Irene Curtoni (ITA) 2:08,18

9. Melanie Meillard (SUI) 2:08,35

10. Wendy Holdener (SUI) 2:08,57

11. Ana Drev (SLO) 2:08,96

12. Stephanie Brunner (AUT) 2:08,98

13. Nina Haver-Löseth (NOR) 2:09,00

14. Frida Hansdotter (SWE) 2:09,12

15. Manuela Mölgg (ITA) 2:09,17

16. Bernadette Schild (AUT) 2:09,24

16. Ricarda Haaser (AUT) 2:09,24

18. Tina Robnik (SLO) 2:09,32

19. Meta Hrovat (SLO) 2:09,43

20. Eva-Maria Brem (AUT) 2:09,58

21. Adeline Baud Mugnier (FRA) 2:09,66

22. Simone Wild (SUI) 2:09,81

23. Petra Vlhova (SVK) 2:09,94

24. Coralie Frasse Sombet (FRA) 2:10,16

25. Kristin Lysdahl (NOR) 2:10,51

26. Lara Gut (SUI) 2:10,60

27. Ana Bucik (SLO) 2:10,61

28. Kristine Gjelsten Haugen (NOR) 2:10,89

29. Katharina Liensberger (AUT) 2:11,36