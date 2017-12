Rebensburg bei Lienz-RTL vor Shiffrin in Führung

Die Deutsche Viktoria Rebensburg war die Schnellste im ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Lienz.

Die Olympiasiegerin von 2010 ließ die Weltcup-Führende Mikaela Shiffrin aus den USA 0,05 Sekunden hinter sich, auf Platz drei fuhr am Freitag die Slowenin Tina Robnik (+0,12 Sek.). Als beste Österreicherin landete Stephanie Brunner auf Platz acht. Der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr.

Rebensburg hatte schon die ersten beiden der bisher drei Riesentorläufe in diesem Winter gewonnen. Zuletzt in Courchevel war die 28-Jährige nur 14., kurz zuvor kam sie zudem in Val d’Isere im Super-G zu Sturz.