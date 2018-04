Rebellengruppe in Duma bestreitet Einigung mit Syrien

Die Rebellengruppe Jaish al Islam bestreitet eine Einigung mit der syrischen Führung über den Abzug aus ihrer letzten Bastion im Gebiet Ost-Ghouta. "Jaish al Islam hat beschlossen, standhaft zu bleiben", sagte ein Vertreter der islamistischen Rebellengruppe am Sonntag. "Die Idee eines Abzuges liegt nicht auf dem Tisch."

Laut der syrischen Regierungszeitung “Al-Watan” sollten die Evakuierten aus Duma in eine Rebellenenklave nach Nordsyrien gebracht werden. Es sei vereinbart worden, dass die abziehenden Rebellen ihre schweren Waffen übergeben. Damit wäre einer kompletten Rückeroberung der früheren Rebellen-Region Ost-Ghouta durch Syriens Armee nicht mehr viel im Wege gestanden.

Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, rund 1.200 Kämpfer von Failaq al Rahman, einer anderen Rebellengruppe, hätten bereits zusammen mit ihren Familien Duma verlassen. Sie seien am Sonntag mit 24 Bussen weggebracht worden. Die Rebellen würden in Richtung der von ihnen gehaltenen Region Idlib im Nordwesten des Landes aufbrechen. Angehörige von Failaq al Rahman waren vor den voranrückenden syrischen Truppen nach Duma geflohen. Am Samstag hatte die syrische Armee erklärt, sie habe das Gebiet Ost-Ghouta nahezu vollständig zurückerobert.