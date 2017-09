Rebellen und syrische Armee greifen IS in Deir al-Zor an

Die Rebellengruppe gehört den vom Westen unterstützten Syrischen Demokratischen Streitkräften (SDF) an, die in dem seit sechseinhalb Jahren dauernden Bürgerkrieg gegen die Führung von Präsident Baschar al-Assad kämpfen. Durch den Vormarsch in das Gebiet, das jahrelang Hochburg des IS war, rücken die verfeindeten Einheiten der SDF und die Assad-Armee sowie ihre Verbündeten auch näher aneinander heran.

“Der erste Schritt ist, das Ostufer des Euphrats und die Gebiete zu erobern, die der IS noch immer hält”, sagte Ahmed Abu Khawla, der Chef des Militärrates von Deir al-Zor. “Wir legen uns zeitlich nicht fest, aber wir hoffen, dass es ein schneller Einsatz wird.” Ob die Rebellen auch auf die Stadt Deir al-Zor selbst vorrücken werden, ließ Abu Khawla offen. Er rechne nicht mit Kämpfen mit der syrischen Armee, die in der Region vorrückt. Wenn aber auf seine Einheiten gefeuert werde, “werden wir antworten”.

Der IS wird gleichzeitig von syrischen Regierungstruppen bekämpft, die die Provinzhauptstadt Deir al-Zor zurückerobern wollen. Die syrischen Regierungstruppen werden von der russischen Luftwaffe unterstützt. Mit den syrischen Regierungstruppen und dem russischen Militär gebe es keine direkte Abstimmung, sagte Abu Khawla. Die militärische Koordination beschränke sich auf Kontakte mit der internationalen Koalition.

Die syrische Armee rückt von Westen Richtung Euphrat vor und hat in dieser Woche Deir al-Zor erreicht. Sie habe ein Ölfeld in der Nähe der Stadt vom IS zurückerobert, berichtete das staatliche syrische Fernsehen. Weitere Angriffe seien im Gange. Auch einen Teil der wichtigsten Straße von Deir al-Zor nach al-Majadeen, wohin sich viele IS-Kämpfer zurückgezogen hätten, sei unter Kontrolle der Armee. Assads Armee wird unter anderem von Russland unterstützt. Die von den USA geführte Koalition hat bereits erklärt, sie suche keinen Konflikt mit der syrischen Armee.

Deir al-Zor ist die letzte syrische Provinz, die vom IS kontrolliert wird. Die Extremistengruppe hat inzwischen im Irak und in Syrien den Großteil der Gebiete verloren, die sie im Sommer 2014 erobert hatte.

(APA/ag.)