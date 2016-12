Rebellen beschießen nach Abzug wieder Aleppo

Am Vortag hatte die syrische Armee erklärt, sie habe ganz Aleppo wieder voll unter Kontrolle. Russlands Präsident Wladimir Putin sagte, das nächste Ziel sei ein landesweiter Waffenstillstand. Er würdigte zugleich das Engagement der Türkei und des Iran in Aleppo. Ohne diese beiden Staaten sowie Russland und den guten Willen des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad wäre die Evakuierung Ost-Aleppos nicht gelungen, sagte Putin in Moskau.

Assad und die drei Staaten seien übereingekommen, auf einer Friedenskonferenz in der kasachischen Hauptstadt Astana über die Zukunft Syriens zu beraten. Russlands Vize-Außenminister Gennadi Gatilow sagte laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Interfax, er rechne damit, dass die Verhandlungen in Astana Mitte Jänner begännen.

Die USA erklärten, dass sie dieser Verhandlungsrunde nicht angehören, sei weder eine Brüskierung noch spiegle es einen sinkenden Einfluss des Landes in der Region wider. Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, plant ebenfalls Friedensgespräche, und zwar ab dem 8. Februar in Genf. Russland erklärte dazu, die Verhandlungen in Kasachstan sollten keine anderen Gespräche ersetzen, sondern seien als zusätzliches Gremium gedacht.

Mit der künftigen US-Regierung gibt es nach den Worten Gatilows noch keine Kontakte hinsichtlich des Syrien-Konflikts. Die Regierung in Moskau gehe aber davon aus, dass der künftige Präsident Donald Trump ein besserer Verhandlungspartner als der scheidende Amtsinhaber Barack Obama sei. Trump habe eine Lösung des Konflikts niemals mit dem Rücktritt des syrischen Präsidenten Assad verbunden.

(APA/ag.)