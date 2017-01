Reals Triple-Traum zerschellte im Cup

Des einen Freud ist des anderen Leid - © APA (AFP)

Das Jahr 2017 meint es weiterhin nicht gut mit Real Madrid. Am Mittwochabend zerschellte der Traum vom Triple im Cup-Viertelfinale in Vigo. Trainer Zinedine Zidane muss seine von Verletzungen beeinträchtigte Elf nun zumindest in Meisterschaft und Champions League auf Kurs halten. “Wir werden bis zum Ende kämpfen, um sie zu gewinnen”, stellte Zidane nach dem K.o. klar.