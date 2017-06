Real will Geschichte schreiben – Kein Favorit für Zidane

Trainer Zinedine Zidane ließ am Vorabend des Spiels am Samstag (20.45 Uhr/live ORF eins, ZDF und Sky) in Cardiff offen, ob er dem wiedergenesenen Waliser Gareth Bale oder dem Spanier Isco den Vorzug in der Startformation gibt. “Isco und Bale sind zwei Spieler, die auch zusammen spielen können. Es kann alles passieren”, orakelte der frühere Weltfußballer.

Anschließend lief das Star-Ensemble um Cristiano Ronaldo zum Abschlusstraining im walisischen Nationalstadion auf. Die Chancen für das Finale stünden 50:50, erklärte Zidane. “Wir werden versuchen, unser Spiel zu spielen. Wir wissen, dass wir gegen ein starkes Team antreten werden. Was jeder, der Fußball mag, sehen will, ist ein tolles Finale.” Viermal schaffte es ein Titelverteidiger in der Königsklasse bisher in das Finale, viermal verlor er.

(APA/dpa)