Real will für Atletico in CL unüberwindbare Hürde bleiben

2014 (4:1 nach Verlängerung) und 2016 (5:3 im Elfmeterschießen nach einem 1:1) behielt Real jeweils im Finale die Oberhand, 2015 in einem knappen Viertelfinale gesamt mit 1:0. “Vergangenheit ist Vergangenheit. Das zählt nichts mehr”, betonte Real-Trainer Zinedine Zidane am Montag. Der Franzose sieht sein Team nicht in der Favoritenrolle. “Die Chancen stehen 50:50 wie in jedem K.o-Duell”, meinte der 44-Jährige.

Im Atletico-Lager sieht man das etwas anders. “Real ist Favorit, aber wir können das schaffen, was keiner Atletico-Generation vor uns gelungen ist und haben keine Angst”, sagte Stürmer Fernando Torres. Auch für ihn sind die vergangenen Duelle längst abgehakt. “Das spielt keine Rolle mehr”, so der 33-Jährige. Fakt ist, dass Real deutlicher routinierter ist in der “Königsklasse”. Der Club hält mit zwölf Halbfinal-Teilnahmen sowie sieben in Folge gleich zwei Bewerbs-Bestmarken. Atletico steht dagegen erst zum dritten Mal in der Vorschlussrunde.

Beide Teams haben mit Abwehrsorgen eine Gemeinsamkeit. Atletico-Coach Diego Simeone hat nur vier Abwehrleute zur Verfügung. Nach Juanfran und Sime Vrsaljko verletzte sich beim 5:0-Ligasieg bei Las Palmas auch noch Jose Maria Gimenez. Deshalb soll am Dienstag zunächst der etatmäßige Innenverteidiger Stefan Savic bei den “Colchoneros” (Matrazenmacher) außen spielen.

Den “Königlichen”, die als erstes Team in der CL-Geschichte ihren Titel erfolgreich verteidigen wollen, bereitet wiederum die eigene Abwehrschwäche Sorgen. “Madrid ist ein Sieb”, titelte die Sportzeitung “Mundo Deportivo” am Montag. Das treibe Zidane, der weiter auf Pepe und Gareth Bale verzichten muss, zum Wahnsinn. Real hat diese Saison in 51 Pflichtbegegnungen bereits 65 Treffer kassiert. Nur neunmal konnte zu Null gespielt werden. In der Champions League gab es zwar noch keine Niederlage, bisher aber immer mindestens ein Gegentor.

Marcelo symbolisiert das “reale” Problem am besten. Der linke Verteidiger ist vorne meistens hui, hinten aber nicht selten pfui. Mit seinem Tor in der 86. Minute rettete der Brasilianer am Samstag beim 2:1 gegen Valencia die im Liga-Titelkampf gegen Barcelona wichtigen drei Punkte. Die meisten Medien stimmen überein: Trotz eines Ronaldo, der Bayern München mit fünf Toren im Viertelfinale praktisch im Alleingang aus dem Wettbewerb schoss, sind die Außenverteidiger Marcelo und Dani Carvajal mit die besten Sturmwaffen. “Marcelo ist extrem wichtig für die Mannschaft und in der Form seines Lebens”, lobte auch Zidane.

Am Dienstag soll er vor allem dafür sorgen, dass Real, das in den jüngsten 58 Pflichtspielen immer getroffen hat, keinen Gegentreffer kassiert. “Für uns ist es immer das Wichtigste ein Tor mehr als der Gegner zu erzielen. Morgen werden wir aber darauf schauen, auch zu Null zu spielen”, erklärte Zidane. Das ist nur allzu verständlich, könnte doch ein Gegentor gegen die abwehrstarke Simeone-Truppe, die in der Liga mit nur 25 Gegentoren die beste Hintermannschaft stellt, verheerende Folgen haben.

Im Bernabeu kreuzten die beiden Rivalen erst kürzlich die Klingen, am 8. April gab es im zweiten Ligaduell ein 1:1-Remis, nachdem Real im Herbst auswärts mit 3:0 gewonnen hatte. “Atletico ist eines jener Teams, das uns in den letzten Jahren das Leben schwer gemacht hat, sie kämpfen leidenschaftlich und geben nie auf”, rechnete Zidane einmal mehr mit harter Gegenwehr. Das unterstrich auch Rechtsverteidiger Carvajal: “Die letzten Derbys waren sehr ausgeglichen, Kleinigkeiten haben den Unterschied ausgemacht. Zu Hause zu gewinnen, ist für uns der Schlüssel zum Erfolg.”

Real ist im Europacup gegen spanische Teams sieben Spiele unbesiegt. Für zumindest einen Teilerfolg Atleticos spricht die Auswärtsstärke. In der Fremde gab es zuletzt in Pflichtspielen 15-mal keine Niederlage. Die Champions League (Finale am 3. Juni in Cardiff) ist Atleticos letzte Chance, diese Saison zu Titelehren zu kommen. In der Liga ist der Meisterzug mit zehn Punkten Rückstand auf den Lokalrivalen und Barcelona bereits abgefahren, im Cup haben beide Madrider Clubs den Finaleinzug verpasst.

(APA/dpa/ag.)