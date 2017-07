Der U21-Teamspieler hat für Atletico kein einziges Spiel in der Primera Division bestritten, er überzeugte die “Königlichen” bei seinem Leihengagement in Alaves, wo er in der abgelaufenen Saison auf 32 Einsätze gekommen war. Atletico darf aufgrund einer Transfersperre in diesem Sommer keine neuen Spieler erwerben. “Er hat mehrere Angebote für einen neuen Vertrag ausgeschlagen”, erklärte Atletico in einer Aussendung.

(APA/ag.)