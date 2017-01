Real nach 5:0 gegen Granada 39 Spiele in Folge unbesiegt

Schützenfest für Real Madrid - © APA (AFP)

Real Madrid hat am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft einen 5:0-Kantersieg gegen Granada gefeiert. Der Tabellenführer der Primera Division blieb damit auch im 39. Spiel in Folge ohne Niederlage und stellte eine bisher vom großen Rivalen FC Barcelona gehaltene Bestmarke ein. Die Chance auf den alleinigen Rekord besteht schon am kommenden Dienstag im Cup-Bewerb gegen Sevilla.