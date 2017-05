3:0-Triumph von Real im CL-Halbfinal-Hinspiel gegen Atletico

Ein Triplepack Ronaldos (10., 73., 86.) entschied die Partie - © APA (AFP)

Titelverteidiger Real Madrid hat am Dienstagabend im ersten Champions-League-Halbfinal-Hinspiel einen klaren 3:0-Heimerfolg über den Stadtrivalen Atletico gefeiert. Ein Triplepack von Cristiano Ronaldo (10., 73., 86.) entschied die Partie. Das Rückspiel findet am Mittwoch in einer Woche statt. Der Aufsteiger trifft im Endspiel am 3. Juni in Cardiff entweder auf Juventus Turin oder AS Monaco.