Real Madrid gewann Champions League mit 4:1 gegen Juventus

Ronaldo hat zwei Mal getroffen - © APA

Real Madrid hat als erste Mannschaft den Titel in der Fußball-Champions-League mit Erfolg verteidigt. Der spanische Meister gewann am Samstag in Cardiff das Finale gegen Juventus Turin nicht zuletzt dank eines Doppelpacks von Superstar Cristiano Ronaldo mit 4:1 (1:1).