Real Madrid kam Meistertitel mit 4:1 gegen Sevilla näher

Nacho Fernandez brachte Real in der 10. Minute in Führung, indem er einen vom Schiedsrichter freigegebenen Freistoß ins Tor beförderte, während die Sevilla-Kicker mit dem Referee diskutierten und die Mauer noch nicht gestellt hatten. Cristiano Ronaldo erhöhte in der 23. Minute per Abstauber auf 2:0 und durfte damit über sein 400. Pflichtspiel-Tor für die Madrilenen jubeln.

In der 49. Minute kam Sevilla dank Stevan Jovetic, der davor einige hochkarätige Chancen ausgelassen hatte, noch einmal heran, doch Ronaldo sorgte mit dem 3:1 in der 78. Minute endgültig für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt setzte Toni Kroos in der 84. Minute. Damit benötigt das “weiße Ballett” aus dem Nachtragsspiel am Mittwoch bei Celta Vigo und der letzten Liga-Partie am kommenden Sonntag in Malaga zumindest vier Punkte, um sich als Champion zu krönen.

Barcelona, das zum Abschluss in einer Woche Eibar empfängt, hatte auswärts gegen Las Palmas keine Probleme. Neymar (25., 67., 71.) und Luis Suarez (27.) erzielten beim 4:1 die Treffer für die Katalanen.

