Real Madrid im Cup ausgeschieden, Atletico mit 2:2 weiter

Ronaldo gab sein Bestes - © APA (AFP)

Champions-League-Sieger Real Madrid hat das Halbfinale des spanischen Fußball-Cups überraschend verpasst. Zehn Tage nach der ersten und bisher einzigen Saisonniederlage in der Primera Division kam der Favorit am Mittwoch im Viertelfinale-Rückspiel bei Celta Vigo über ein 2:2 nicht hinaus. Nach dem 1:2 im Hinspiel war damit das Aus der Königlichen in der “Copa del Rey” besiegelt.