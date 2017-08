Real Madrid gewann mit 2:0-Sieg Supercup gegen FC Barcelona

Real Madrid ist nun auch spanischer Supercup-Sieger - © APA (AFP)

Real Madrid hat in überzeugender Manier den spanischen Fußball-Supercup gewonnen. Der Champions-League-Sieger setzte sich in der Nacht zum Donnerstag im Rückspiel mit 2:0 (2:0) gegen den FC Barcelona durch. Marco Asensio bereits in der vierten Minute und Karim Benzema (39.) erzielten die Tore für “die Königlichen”. Das Hinspiel war 3:1 für Real Madrid ausgegangen.