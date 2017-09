Die Königlichen liegen nun vier Punkte hinter Leader FC Barcelona - © APA (AFP)

Titelverteidiger Real Madrid ist in der spanischen Fußball-Meisterschaft wieder auf Erfolgskurs. Nach zuletzt zwei ernüchternden Unentschieden holten die Königlichen am Sonntag mit einem 3:1 (2:1) bei Real Sociedad San Sebastian ihren zweiten Sieg in dieser Saison, stockten ihr Punktekonto auf acht Zähler auf und verbesserten sich auf Platz vier – vier Punkte hinter Leader FC Barcelona.