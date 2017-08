Real Madrid erreichte gegen Valencia nur 2:2

Ronaldo-Ersatz Asensio erzielte das 1:0 - © APA (AFP)

Real Madrid hat unerwartet schon in der zweiten Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft Punkte abgegeben. Der Meister kam am Sonntag im Heimspiel gegen Valencia nur zu einem 2:2 und wurde erstmals nach acht Pflichtspielsiegen in Folge wieder gestoppt.