Real Madrid erreichte daheim gegen Levante nur 1:1

Real bereits mit dem zweiten Heimremis - © APA (AFP)

Real Madrid hat sich in der spanischen Fußball-Meisterschaft zum zweiten Mal in Folge mit einem Heimremis begnügen müssen. Nach dem 2:2 vor zwei Wochen gegen Valencia reichte es am Samstag gegen Levante nur zu einem 1:1. Barcelona hatte damit wenige Stunden später im Derby gegen Espanyol die Chance, dem Erzrivalen schon nach drei Runden auf vier Punkte davonzuziehen.