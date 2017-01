Real-Madrid-Coach Zidane findet Kritik übertrieben

Als Real-Trainer kommt man sehr schnell in die Kritik - © APA (AFP)

Zwar steht Real Madrid an der Spitze der spanischen Primera Division und gewann auch seine jüngste Partie. Die zwei Niederlagen in Liga und Cup-Viertelfinalhinspiel davor haben den Nimbus der Unbesiegbarkeit nach 40 Partien ohne Niederlage aber zerstört. Trainer Zinedine Zidane befand die wachsende Kritik an seiner Truppe vor dem Cup-Rückspiel bei Celta Vigo am Mittwoch jedenfalls für übertrieben.