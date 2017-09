Real ging zuhause gegen Betis Sevilla in Nachspielzeit k.o.

Ronaldo kehrte nach seiner Fünf-Spiele-Sperre wieder zurück - © APA (AFP)

Auch beim Comeback von Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat Real Madrid in der spanischen Fußball-Meisterschaft eine herbe Enttäuschung erlebt. Der Titelverteidiger musste sich am Mittwochabend zu Hause Real Betis Sevilla dank eines Treffers in der fünften Minute der Nachspielzeit mit 0:1 geschlagen geben. Das Goldtor erzielte Antonio Sanabria nach einem Konter per Kopf.