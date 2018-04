Re-Use: Abfall reduzieren, Gutes tun, sich Freiraum schaffen

Lauterach– In den kommenden Wochen laden Gemeinden gemeinsam mit der Caritas in Zusammenarbeit mit Integra und Lebenshilfe Vorarlberg zu vier Re-Use-Sammeltagen ein.

Vier Sammeltage für Hausrat und Co.

In einem Pilotprojekt des Umweltverbandes werden jetzt die Re-Use-Möglichkeiten für Haushaltsgegenstände erhoben. Dabei laden die Städte Bludenz, Dornbirn und Feldkirch und die Gemeinden Lauterach, Kennelbach, Schwarzach und Wolfurt jeweils zu eigenen Sammeltagen in ihre Altstoffsammelzentren ein. Gemeinsam mit der Caritas und in Zusammenarbeit mit Integra und Lebenshilfe Vorarlberg werden noch brauchbare Dinge übernommen, die aufbereitet und in den Shops der Sozialorganisationen verkauft werden. „Gefragt sind Hausrat, Deko-Gegenstände, CDs oder DVDs, Bücher, Spielzeug und Kinderartikel in gutem, sauberen und kompletten Zustand“, erläuterte Bürgermeister Rainer Siegele, Obmann des Umweltverbandes. Was nicht Re-Use-geeignet ist, kann am Altstoffsammelzentrum bzw. Werkhof fachgerecht zu üblichen Konditionen entsorgt werden. „Diese vier Sammeltage liefern wertvolle Erfahrungen für den Ausbau des landesweiten Re-Use-Netzes in Vorarlbergs Gemeinden“, so Siegele. Später sind dann keine speziellen Sammeltage mehr geplant: Brauchbare Waren sollen in den Altstoffsammelzentren und Abgabestellen der Gemeinden das ganze Jahr über abgegeben werden können.