Razzia gegen “Reichsbürger” in drei deutschen Bundesländern

SEK-Einsatz gegen Reichsbürger - © APA (dpa)

Polizei und Staatsanwaltschaft sind am Dienstag in drei deutschen Bundesländern massiv gegen sogenannte Reichsbürger vorgegangen. Die Razzia in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz richtete sich gegen insgesamt 16 Tatverdächtige, denen banden- und gewerbsmäßige Urkundenfälschung vorgeworfen wird, wie das Polizeipräsidium in Ingolstadt mitteilte.