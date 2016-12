Razzia der Präsidentenbüros in Südkorea angedreht

Großdemonstration gegen die Präsidentin - © APA (AFP)

In Südkorea droht der Sonderermittler in der Korruptionsaffäre um Präsidentin Park Geun-hye mit einer Razzia des Amtssitzes. Sollte der Sitz und die Residenz der Präsidentin durchsucht werden, müsse dies öffentlich geschehen, sagte ein Sprecher des Sonderermittlungsteams am Sonntag. Noch stünde aber nicht fest, ob eine Razzia nötig sei und welches Ziel sie haben könnte.