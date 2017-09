Razzia bei voestalpine in Linz wegen Kartellverdachts

Verdacht auf illegale Preisabsprachen im Bereich Grobblech - © APA

Der oberösterreichische Stahlhersteller voestalpine steht in Deutschland unter Kartellverdacht. Das deutsche Bundeskartellamt führe am Dienstag in Geschäftsräumen in Linz eine Hausdurchsuchung durch, teilte der Konzern in einer Aussendung mit. Grund dafür ist den Angaben zufolge der Verdacht auf illegale Preisabsprachen im Bereich Grobblech.