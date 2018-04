Raumplanungsgesetz: NEOS fehlt Blick auf das große Ganze

Bregenz - Die Vorarlberger NEOS äußern sich kritisch zur Raumplanungsnovelle, die vom Land diese Woche präsentiert wurden.

“Unnötige Bürokratie”

Dem Kernstück der Novelle – die befristete Widmung von Bauflächen auf sieben Jahre – können die NEOS nicht viel abgewinnen. Scheffknecht dazu: „Wird ein Grundstück nach Ablauf der Zeit nicht bebaut und rückgewidmet, widerspricht das einem strategischen Planungsansatz. Wenn ich in einer Gegend Wohngebiet haben will, macht es keinen Sinn, ein Grundstück in Freifläche zurück zu widmen. Wird in Bauerwartungsland zurückgewidmet, ist die Regelung zahnlos, weil bei Bebauungswunsch ohnehin wieder in Bauland umgewidmet wird. Das ist auch nachvollziehbar, weil die Gemeinde logischerweise ein Interesse hat, dass als Bauland gewidmete Flächen auch nach Ablauf der Frist bebaut werden.“ Damit habe diese Bestimmung entweder eine falsche oder keine Wirkung und verursache nur unnötige Bürokratie, so die Meinug der NEOS.