Raumbild-Konferenz in Feldkirch - Land informiert vorab

"Raumbild-Konferenz 2030: Gemeinsam Verantwortung für die räumliche Entwicklung Vorarlbergs übernehmen." Es informieren LSth Karlheinz Rüdisser, Landesrat Johannes Rauch und Gemeindeverbandspräsident Harald Köhlmeier.

Die seit dem letzten Sommer laufende Erarbeitung des Raumbilds Vorarlberg 2030 geht in die nächste entscheidende Phase: Im Montforthaus in Feldkirch findet heute und morgen (9. und 10. April) die große Raumbild-Konferenz statt, das Herzstück des Raumbild-Prozesses. Auf der Konferenz werden die bisherigen Überlegungen und der aktuelle Entwurf des Raumbildes im Detail vorgestellt und die Rückmeldungen zahlreicher Planungsträger wie Gemeinden und Regios sowie unterschiedlicher Interessengruppen, Expertinnen und Experten eingeholt. Ziel: Das Ganze in den Blick nehmen, Gemeinsamkeiten erkennen, unterschiedliche Auffassungen thematisieren und zusammen ein umfassendes Bild für Vorarlberg entwerfen – für einen Lebensraum mit hoher Lebensqualität.