Raum für Austausch und wachsendes Engagement

Neue Initiative: Bürger treten ins Gespräch, stellen Fragen und führen Wissen zusammen.

Feldkirch Für engagierte Menschen beabsichtigt „das grÜne wohnzimmer“ künftig einen Raum zu bieten, in dem direkte Begegnung und Austausch geschehen können. Am vergangenen Mittwoch luden die Initiatoren der neuen Plattform, Ingrid Scharf und Reinhard Kuntner, zu einem ersten Treffen ins Café April in Feldkirch. Das Konzept gestalteten sie gemeinsam mit Mario Lins, der als Projektbegleiter die Veranstaltung nach den Leitgedanken von „Art of Hosting“ auszurichten half. Durch den klar strukturierten Rahmen wollten die Gastgeber gewährleisten, dass die Teilnehmer über den Dialog hinaus Impulse und konkrete Antworten von dem Treffen mitnähmen.