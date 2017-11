Rauch und Moosbrugger fehlten, SSV Dornbirn verlor

Ohne die Leistungsträgerinnen Johanna Rauch und Anna Moosbrugger unterlag der SSV Dornbirn/Schoren im Heimspiel gegen MGA Fivers mit 26:28 und ist Fünfter.

Anna Moosbrugger und Johanna Rauch wurden im Heimspiel von Trainerin Sabine Kainrath gegen MGA Fivers nicht berücksichtigt und die Schoren-Girls verloren mit zwei Toren Differenz. Sieben Tore von Sophia Ölz war für die Dornbirnerinnen zuwenig um Punkte gutschreiben zu lassen. Monika Haller (6), Fabienne Tomasini (5), Leonie Gerbis, Julia Feierle, Bettina Csöregei (je 2) und Valeria Jegeneyes trugen sich in die SSV Torschützenliste ein. Am 2. Dezember um 20 Uhr kommt es in Feldkirch zum Derby.