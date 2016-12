Raubüberfall bei steirischer Halloween-Party aufgeklärt

Der junge Mann war in der Nacht auf den 1. November mit der Maske des früheren US-Präsidenten auf die Party in einem Gasthaus in Hengsberg (Bezirk Leibnitz) gekommen. Er sprühte mehreren Gästen Pfefferspray ins Gesicht und nutzte die entstandene Verwirrung, um zwei Damenhandtaschen zu schnappen. Danach flüchtete er mit seiner Beute und fuhr in einem silbergrauen Wagen davon. Mehrere Gäste wurden verletzt.

Hinweise aus der Bevölkerung haben nun zur Ausforschung des 19-jährigen Verdächtigen und seines Vaters geführt. Beide gestanden den Überfall.

(APA)