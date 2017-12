Zwei Festnahmen nach Raubüberfall auf Juwelier in Eisenstadt

Ein Juwelier in der Eisenstädter Fußgängerzone ist am Donnerstagvormittag überfallen worden. Zwei Verdächtige wurden kurze Zeit später festgenommen. Die beiden Männer würden allerdings zu den Vorwürfen schweigen, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland.

Der Raubüberfall wurde gegen 9.50 Uhr verübt. Der erste Verdächtige war am Ende der Fußgängerzone in der Nähe des Schlosses Esterhazy gefasst worden. Der Zweite wurde kurz darauf im Eisenstädter Schlosspark festgenommen. Bei ihm wurde auch Diebesgut sichergestellt. Weiters wurde bei einer Seitengasse der Fußgängerzone die beim Überfall verwendete Pistole gefunden. Am Tatort selbst war eine Axt zurückgelassen worden. Mit ihr hatten die Täter offenbar die Vitrinen eingeschlagen.