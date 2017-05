Raubüberfall auf 47-Jährigen in Vorarlberg

Die Polizei bittet um Hinweise - © APA (Symbolbild)

Drei unbekannte Männer haben am Dienstagabend in Altach einen 47-Jährigen beim Aufsperren seiner Wohnung überfallen. Das Trio stieß den Mann in die Wohnung, wo er von den Tätern am Boden liegend mehrfach geschlagen wurde. Anschließend durchsuchten die Männer das Schlafzimmer und entwendeten eine Handkasse mit laut Polizei “geringem Inhalt”.