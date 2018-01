Raubritterball 2018 in Hörbranz

Auch heuer luden die Hörbranzer Raubritter zu ihrem traditionellen Raubritterball.

Am 13.Jänner 2018 wurden daher im ausverkauften Leiblachtalsaal Damen in edlen Abendkleidern und Herren in noblen Anzügen zu der außergewöhnlichen und einzigartigen Ballnacht persönlich durch Komtur Reiner Hitzhaus begrüßt.

Nach dem Einmarsch der Hörbranzer Raubritter, den Leiblachtaler Schalmeien, der Hörbranzer Kindergarde und den Grußworten der Zeremonienmeister der aktiven Faschingsgilde wurde der Festabend vom amtierenden Leiblachtaler Prinzenpaar Prinzessin Karin und Prinz Karl sowie den Jungprinzessinnen Melanie und Selina offiziell eröffnet. Zum ersten Mal in der aktuellen Faschingssaison wurden in Hörbranz die neue Prinzenshow und die prächtige Begleitung der Faschingsregenten präsentiert. Mit ihren wunderbaren Kostümen und ihrer eindrucksvollen Tanzchoreographie sorgte das noble K&K-Gefolge gleich mehrfach für positives Aufsehen. Außerdem konnten die begehrten neuen Prinzenorden verliehen werden, die auch in dieser Faschingssaison besondere und um den Leiblachter Fasching bemühte Personen auszeichnen. Musikalisch sorgten die Leiblachtaler Schalmeien mit ihren einzigartigen Instrumenten für den passenden Rahmen. Die Kindergarde Hörbranz führte zu Ehren des neuen Prinzenpaares ihren einstudierten Gardemarsch und einen Gardeshowtanz vor und erntete dafür vom Publikum für beide glamouröse Auftritte begeisterten Applaus. Ausgesuchte Weine und feine Speisen wurden im Saal geboten, das Team um Denise Hitzhaus umsorgte neu gleich an zwei Bars die Ballbesucher. Als ein Highlight im Vereinsleben der Hörbranzer Raubritter wurde der letztjährige Prinz durch den Ritterschlag als „Thomas der Felsenbezwinger“ in die Raubrittergilde aufgenommen.