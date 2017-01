Raubritterball

Die Faschingsgilde der Hörbranzer Raubritter konnte im schon längeren ausverkauften Leiblachtalsaal zahlreiche Damen in edlen Abendkleidern und Herren in noblen Anzügen begrüßen. Nach dem Einzug der Leiblachtaler Schalmeien, der Hörbranzer Kindergarde, den Hörbranzer Raubrittern und den Grußworten des Komturs Reiner Hitzhaus wurde mit Spannung der erste Auftritt des neuen amtierenden Prinzenpaares Prinz Thomas und Prinzessin Katja erwartet. Mit ihrem Motto „Moulin Rouge“, einer perfekt einstudierten Choreographie, wunderbaren Kostümen und mit viel Elan und Engagement tanzte sich Prinz Thomas und Prinzessin Katja mit ihrem aufregenden Gefolge in die Herzen der Ballbesucher. Außerdem wurden zum ersten Mal die begehrten Prinzenorden verliehen, die auch in dieser Faschingssaison besondere und verdiente Persönlichkeiten auszeichnen sollen.

Die Hörbranzer Kindergarde hatte mit Garde- und Showtanz gleich zwei Auftritte und erntete dafür begeisterten Applaus. Weiters präsentierten die Leiblacher Fetzahexa zu ihrem 50-jährigen Vereinsjubiläum eine Aufführung und als Mitternachtsshow konnte die Dance Art Company gewonnen worden. Ausgesuchte Weine und feine Speisen wurden im Saal geboten, das Team um Denise Hitzhaus umsorgte an der Bar die Besucher bestens. Zahlreiche Persönlichkeiten aus der Leiblachtaler Wirtschaft, viele ehemalige Prinzenpaare und Gefolgsleute, Bürgermeister Karl Hehle, Vizebürgermeister Josef Siebmacher, Amtskollege Bürgermeister Ulrich Pfanner aus Scheidegg sowie zahlreiche Leiblachtaler Faschings- und Ballbegeisterte ließen sich diesen Abend nicht entgehen.