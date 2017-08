Ratte durchbiss Kabel in Kraftwerk und verursachte Brand

Die Brandmeldeanlage des Salza-Kraftwerkes in St. Martin am Grimming war gegen 21.35 Uhr losgegangen. Laut der Feuerwehr St. Martin war bereits beim Eintreffen am Einsatzort leichter Brandgeruch feststellbar, dennoch musste abgewartet werden, bis die Turbine von den Technikern des Verbundes außer Betrieb gesetzt wurde. Diese kam erst nach 30 Minuten vollständig zum Stillstand.

Danach konnte der eigentliche Einsatz beginnen. Zwei Atemschutztrupps aus St. Martin bzw. von der Feuerwehr Mitterberg begaben sich ins Gebäude und löschten den Brand. Im Untergeschoß entdeckten die Männer dann das verbrannte Kabel und das tote Nagetier. Laut Feuerwehr wird das Kraftwerk bis zur vollständigen Reparatur außer Betrieb sein.

(APA)