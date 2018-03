Ratschen statt Glocken: Ab dem Gründonnerstag schweigen die Kirchturmglocken in Vorarlberg

Nach der Messe am Gründonnerstag schweigen in ganz Vorarlberg die Kirchturmglocken. Was genau hinter dem Brauch steckt und warum wir in Vorarlberg als Alternative zu den Ratschen greifen, weiß Joseph Fink aus Rankweil.

Das letzte Abendmahl ist das Thema der Messe am Gründonnerstagabend. Bei der Eröffnungwird das Gloria angestimmt und es läuten alle verfügbaren Glocken einer Kirche. Nach dem Gloria verstummen die Glocken ebenso wie die Orgel bis zur Osternachtsfeier. Denn die Glocken, so heißt es, sind nach Rom geflogen und kehren erst bei der Osternachtsfeier zurück.