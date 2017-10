Ratingagentur Fitch prüft Herabstufung Kataloniens

Fitch hat Katalonien unter Beobachtung - © APA (AFP)

Wegen des Konflikts in Katalonien erwägt die Ratingagentur Fitch, die Kreditwürdigkeit der Region im Nordosten Spaniens weiter herabzustufen. Als Grund gab die Agentur am Donnerstag in Paris “unvorhersehbare Ereignisse” in Katalonien an, womöglich sogar “Störungen” beim Finanzzugang für die Region. Die Kreditwürdigkeit Kataloniens ist bei Fitch bereits auf die spekulative Kategorie “BB” gesunken.