Antisemitismus-Skandal bei ÖVP-naher Organisation?

Der “Falter” kündigt an, am Dienstag um 17 Uhr Auszüge aus Chat-Protokollen zu veröffentlichen. Unter den Mitgliedern der Gruppe sollen laut “Falter” Mitglieder der Fakultätsvertretung als auch Kandidaten für die anstehende ÖH-Wahl sein.

Kollegin @NinaHoraczek veröffentlicht auf falter.at um 17 Uhr die judenfeindlichen Chatprotokolle der ÖVP-nahen Aktionsgemeinschaft Jus. pic.twitter.com/VNIVMBlVQb — Florian Klenk (@florianklenk) 9. Mai 2017

So ist etwa unter dem Titel “Leaked Anne Frank Nudes” ein Haufen Asche samt einer Rose zu sehen. An anderer Stelle wird ein Hitlerjugend-Mädchen mit Hakenkreuz-Fähnchen in einem Korb und Hasen am Arm samt dem Bildtext abgebildet.

Seitens der Österreichischen Hochschülerschaft werden bereits Konsequenzen gefordert: „Sollte die Veröffentlichung zeigen, dass die beteiligten Personen als ÖH-Funktionäre tätig sind oder kandidieren, oder eine Funktion innerhalb der Aktionsgemeinschaft ausüben, so fordern wir als VSStÖ politische und personelle Konsequenzen“.

Auch die betroffene AktionsGemeinschaft hat auf Facebook schon auf die Vorwürfe reagiert: “Der Account eines Gruppenmitglieds wurde gehackt und die Inhalte und Bilder dann Zeitungen zugespielt. In diesen privaten Gruppen teilten einige unserer Mitglieder unter dem vermeintlichen Schutz der Vertraulichkeit politisch inkorrekte, geschmack- und niveaulose Dinge aus dem Internet. Eines ist ganz klar zu sagen: In keinster Weise vertritt auch nur eine Person in der AGJus so eine abscheuliche Haltung, sondern es handelt sich hierbei um die dümmstmögliche und verurteilenswerteste Art von schwarzem Humor”, so die Stellungnahme der AG.” Die AG fordert zudem den sofortigen Austritt aller Beteiligten Personen.