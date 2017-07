Rapper nach Schießerei in Nachtclub in Arkansas festgenommen

25 Menschen erlitten Schusswunden, drei weitere wurden verletzt, als Besucher in Panik zum Ausgang stürmten. Die Betroffenen sind zwischen 16 und 35 Jahre alt, es sei zu erwarten, dass alle überlebten, hieß es auf einer Pressekonferenz.

Die Schüsse waren am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) gefallen, als der Club voll war. Welche Rolle der Rapper aus Memphis, der unter dem Namen Finese2 Tymes bekannt ist, dabei spielte, blieb zunächst unklar. Nach Medienberichten war er in einem Werbevideo für das Konzert in der Power Ultra Lounge mit einer auf die Kamera gerichtete Waffe zu sehen. Der 25-jährige wurde dem Sender ABC News zufolge am frühen Sonntagmorgen zusammen mit einen gleichaltrigen Mann nach einem Auftritt in einem Nachtclub in Birmingham (Alabama) festgenommen.

In Little Rock ist es in jüngster Zeit wiederholt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Gangs gekommen. Allein in den vergangenen zwei Wochen habe es ein Dutzend sogenannte Drive-By-Shootings – Schüsse aus einem fahrenden Auto heraus – gegeben, berichteten örtliche Medien. Die Stadt will dem Nachtclub jetzt die Betriebsgenehmigung entziehen.

(APA/dpa)