Rapper Lil Peep mit 21 Jahren gestorben

Große Trauer um einen Nachwuchskünstler: Rapper Lil Peep ist mit nur 21 Jahren am Mittwoch verstorben. Vermutet wird eine Überdosis Drogen.

Der junge Rapper, der mit bürgerlichem Namen Gustav Ahr hieß, wurde als “Zukunft des Emo” (ein gefühlvolleres Genre des Hardcore-Punks) bezeichnet, im Sommer kam sein erstes Album heraus: der 21-Jährige Lil Peep ist im Alter von nur 21 Jahren gestorben, am Beginn seiner Karriere.

Drogenprobleme waren bekannt

Lil Peep hatte sich auch immer wieder offen zu seinen Drogenprobleme geäußert. Stunden vor seinem Tod hatte er auf Tournee noch ein Video auf Instagram veröffentlicht, in dem er sagt, sechs Xanax-Tabletten genommen zu haben. Xanax ist ein hochwirksames Beruhigungsmittel, das in den USA zu den meistverkauften Psychopharmaka gehört. Seinen Fans rief der junge Künstler aber zu: “I’m good, I’m not sick.”