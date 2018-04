Rapper Kendrick Lamar gewann Pulitzer-Preis

Der US-Rapper Kendrick Lamar (30) wird mit einem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Lamar erhalte die renommierte Ehrung für sein 2017 veröffentlichtes Album "Damn", sagte Dana Canedy, Vorsitzende der Verwaltung der Pulitzer-Preise, am Montag in New York. Das Album sei eine "virtuose Liedersammlung, vereint von seiner umgangssprachlichen Authentizität und rhythmischen Dynamik", sagte Canedy.

Es biete “eindringliche Momentaufnahmen, die die Komplexität des modernen afro-amerikanischen Lebens einfangen”, erklärte die Vorsitzende weiter.

Die Pulitzer-Preise werden in diesem Jahr zum 102. Mal vergeben. 14 der 21 Preiskategorien sind journalistischen Arbeiten vorbehalten, die restlichen Literatur, Musik und Theater. Die Preisträger bestimmt eine Jury, die an der New Yorker Columbia-Universität angesiedelt ist.