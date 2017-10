Rapids Thurnwald fällt mit Bänderverletzung monatelang aus

Thurnwald erlitt Bänderriss im rechten Sprunggelenk - © APA

Der SK Rapid Wien wird mehrere Monate auf Manuel Thurnwald verzichten müssen. Der 19-Jährige erlitt im Einsatz für Rapid II am Wochenende einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk und wird sich am Mittwoch deshalb einer Operation unterziehen. Dies gab Rapid am Dienstag bekannt. Der U21-Teamspieler kam in dieser Saison bisher auf drei Pflichtspieleinsätze für die Profis.