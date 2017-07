Rapid räumt Rijeka eine Kaufoption für Jelic ein - © APA (AFP)

Der SK Rapid Wien hat kurz vor dem Startschuss in die Fußball-Bundesliga noch Stürmer Matej Jelic abgegeben. Der 26-Jährige wechselt leihweise für eine Saison zu Salzburgs Gegner in der Champions-League-Qualifikation, dem kroatischen Meister HNK Rijeka. Wie Rapid am Freitag vermeldete, besitzt Rijeka auch eine Kaufoption auf den Kroaten.