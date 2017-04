Rapid will bei Lieblingsgegner Admira “nicht locker lassen”

Beflügelt vom jüngsten Erfolg im Cup geht es in die Südstadt - © APA

Gestärkt durch den Cupsieg über den LASK fährt der angeschlagene Rekordmeister Rapid am Sonntag zu seinem Lieblingsgegner Admira (16.30 Uhr/live ORF eins). Keinem anderem Team knöpfte man sieben Punkte ab, auch der bisher letzte Liga-Auswärtssieg gelang am 29. Oktober just in der Südstadt. Mit 7 Punkten Vorsprung auf Platz zehn ist das Thema Abstieg aber noch immer nicht völlig abgehakt.