SCR Altach: Lucas Galvao wechselt Rapid

Der 26-Jährige könnte schon am Samstag im Heimspiel gegen den LASK erstmals im Kader der Hütteldorfer stehen. Rapids Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel war in einer Club-Aussendung voll des Lobes für den Neuzugang. “Wir haben Galvao schon seit geraumer Zeit auf unserer Liste und sind schon länger mit ihm, aber auch den Verantwortlichen des SCR Altach, denen ich für die stets fairen, wenn auch harten Verhandlungen danken möchte, im Gespräch. Er ist ein bereits gestandener Spieler, der sowohl auf der linken Außenbahn in Abwehr und Mittelfeld, aber auch in der Innenverteidigung einsetzbar ist. Ich bin überzeugt, dass er uns sehr schnell helfen und auch gut in unsere Mannschaft passen wird”, wurde der Schweizer zitiert.

54 Pflichtspiele für Altach

Galvao kam vor vier Jahren aus seiner Heimat Brasilien nach Österreich und war für zwei Saisonen bei Austria Lustenau tätig, ehe er im Sommer 2015 nach Altach wechselte. Seither bestritt der Südamerikaner für den SC Rheindorf 54 Pflichtspiele.

Georg Zellhofer, Geschäftsführer Sport SCRA: „Wir verlieren mit Lucas Galvao einen sehr wertvollen und universell einsetzbaren Spieler. Wir haben uns sehr lange um einen Verbleib bemüht, wollen dem Spieler aber den nächsten Karriereschritt nicht verbauen.“

Lucas Galvao: „Die Entscheidung zu einem Wechsel ist mir am Ende sehr schwer gefallen. Ich hatte hier in Altach eine tolle Zeit und bin zu einem Bundesligaspieler gereift. Ich danke dem Club für die Chance und allen beteiligten Personen für die professionelle Arbeit in den letzten beiden Jahren.“

(APA/red)