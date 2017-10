Rapid verfolgt langfristigen Plan: Top Drei “unser Ziel”

Stadtrivale Austria hat auf Platz drei zwei Punkte mehr als die Hütteldorfer. Spätestens am Sonntag der kommenden Woche könnten die Grün-Weißen an den Violetten im Wiener Derby vorbeiziehen. Drei Tage später kommt es auch im ÖFB-Cup-Achtelfinale zu einem Auswärts-Derby im Happel-Stadion. Beides interessiere Djuricin im Moment aber wenig. “Von Woche zu Woche gewinnen, und dann kommt alles von alleine”, erklärte der Wiener.

Zunächst gilt es, in der 11. Runde mit einem Sieg gegen St. Pölten anzuschreiben. Auf die leichte Schulter werde man den Tabellenletzten nicht nehmen, versicherte Djuricin. “Es gibt keinen Gegner, den man einfach so schlägt im Vorbeigehen in der Bundesliga. Deswegen ist es weit entfernt, dass wir irgendwen unterschätzen.”

Das Match am Samstagabend (18.30 Uhr) wird in einem fast ausverkauften Allianz Stadion über die Bühne gehen. Am Donnerstag waren “rund 25.000” Tickets verkauft und laut Geschäftsführer Christoph Peschek nur noch Restkarten erhältlich. Aufgrund der nur wenigen zur Verfügung stehenden Parkplätze wiesen die Verantwortlichen auf die weniger problematische Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin.

(APA)