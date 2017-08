Rapid-Spielersuche bringt LASK und Altach in Bredouille

Am Sonntag teilten sich der LASK und Altach in Pasching die Punkte, Tore fielen im ORF-Livespiel der 4. Runde keine. Das größere Anrecht auf den Sieg hatten aber die Oberösterreicher. “Wir haben definitiv mehr Chancen gehabt”, stellte Torhüter Parvao Pervan fest, während Altachs Stefan Nutz “drei bis vier Halbchancen” nachtrauerte. “Wir haben es dem LASK schwer gemacht. Aber im Endeffekt können wir mit dem Punkt leben.” Altach ist in Pflichtspielen nunmehr bereits seit über 360 Minuten ohne Torerfolg.

Oliver Glasner quälten zwar auch die ausgelassenen Möglichkeiten, der sportliche Dirigent des LASK betonte aber das Positive. “Nach fünf Runden acht Punkte – das lässt sich sehen für einen Aufsteiger”, meinte der gebürtige Salzburger. Relativ nüchtern kommentierte er die Meldungen, wonach sein Innenverteidiger Felix Luckeneder bei Rapid quasi schon ante portas stehen soll.

“Ich glaube nicht, dass es ein offizielles Angebot von Rapid gibt. Allerdings gibt es halt nicht viele linke Innenverteidiger in der Bundesliga”, ließ Glasner grundsätzlich Verständnis für die Lockrufe aus Wien durchblicken. Dort wird nach einem Nachfolger für Maximilian Wöber gefahndet, der vor dem Abgang zu Ajax Amsterdam steht. “Es bleibt natürlich letzten Endes die Entscheidung des Spielers. Ich werde natürlich mit ihm reden”, sagte er. Dass seine Spieler in der Auslage stehen, könne er prinzipiell nachvollziehen.

Luckeneder selbst wich dem Thema aus. “Es ist immer sehr interessant, wenn so ein großer Club anfragt. Aber es ist noch nichts offiziell”, erklärte er im ORF-Interview. “Ich glaube, wir haben da in Linz auch einen richtig super Verein, einen Traditionsclub. Ich fühle mich sehr wohl da. Ich soll mich mit dem relativ wenig beschäftigen. Ich bin da beim LASK, habe vor kurzem verlängert.” Der 23-jährige Linzer sei überrascht gewesen, als er im Fernsehen vom Interesse des Bundesliga-Konkurrenten erfuhr.

Zusätzlich Brisanz erhält die Angelegenheit, weil es am Samstag zum direkten Aufeinandertreffen kommt: Rapid empfängt den LASK im Allianz Stadion und hofft auf den ersten Bundesliga-Heimsieg der Saison.

Auch der SC Rheindorf Altach ist mit Abwerbeversuchen aus Hütteldorf konfrontiert. Falls Wöber tatsächlich bei Ajax andockt, spült das einige Millionen in die Kasse, mit denen die Wiener auch Richtung Vorarlberg winken könnte. Im Fokus stehen zwei Legionäre der Altacher: Stürmer Moumi Ngamaleu und Linksverteidiger Lucas Galvao.

Der Kameruner, der am Sonntag für das Europa-League-Play-off geschont wurde, und der Brasilianer haben das Interesse von Rapid geweckt, bestätigte Altach-Sportdirektor Georg Zellhofer auf Sky. Konkrete Angebote lägen aber noch nicht vor. “Aufgrund seiner Leistungen im Europacup hat er gezeigt, dass er ein wirklich guter Spieler ist”, sagte er über Ngameleu. “Wir haben aber mit Tekpetey einen Spieler geholt, der ihn ersetzen kann, falls er geht.”

Den zweiten Kandidaten würde er nur ziehen lassen, wenn er bis zum 31. August gleichwertigen Ersatz findet. Seit dem Sommer 2015 spielt Galvao in Altach, im Juli erst wurde sein Vertrag bis 2020 verlängert. Der 26-Jährige aus dem Bundesstaat Sao Paulo ist auf der linken Seite defensiv und offensiv wie auch als linker Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld einsetzbar. “Mein Ansprechpartner ist (Rapid-Sportchef; Anm.) Fredy Bickel. Es gibt ein Gespräch, aber wir haben noch 13 Tage”, stellte Zellhofer am Sonntag klar.

Wenn ihm zwei seiner wichtigsten Spieler abhandenkommen, würde das für Coach Klaus Schmidt radikal veränderte Rahmenbedingen bedeuten. Der Steirer kennt und akzeptiert aber die Mechanismen des Geschäfts. “Das muss man als gegeben hinnehmen”, meinte Schmidt. Zuerst muss er seine Mannschaft jedoch auf das Retourmatch gegen Maccabi Tel Aviv am Donnerstag in Israel einstimmen. Gelingt nach dem 0:1-Hinspiel von Donnerstag noch der Einzug in die Gruppenphase, wären Abgänge nicht ganz so wahrscheinlich.

