Rapid-Präsident Krammer verurteilt “Terroristen”-Transparent

“Die wahren Verbrecher hier seid ihr – Journalisten Terroristen” war vor dem Rapid-Fansektor “Block West” am Samstagnachmittag zu lesen gewesen. Die österreichische Sportjournalisten-Vereinigung “Sports Media Austria” (SMA) hatte deshalb am Sonntag in einem Brief an Krammer eine Klarstellung gefordert.

“Es ist weder akzeptabel einen Berufsstand, wie in diesem Falle Journalisten, pauschal als Verbrecher zu titulieren und schon gar nicht in diesem Zusammenhang einen Vergleich mit ‘Terroristen’ herzustellen”, hielt Krammer fest. “Grundsätzlich immer, aber gerade in Zeiten wie diesen, in denen wir regelmäßig mit dem Leid, welches Terror weltweit verursacht, konfrontiert sind, ist es besonders deplatziert einen solchen Vergleich anzustellen.”

