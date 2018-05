Rapid hofft auf Ende der Misserfolgsserie gegen Salzburg

Gegen Red Bull Salzburg hat es für Rapid zuletzt wenig bis gar nichts zu erben gegeben. In den jüngsten elf Duellen setzte es bei drei Remis gleich acht Niederlagen, darunter auch im vorjährigen Fußball-Cupfinale. Nun soll am Sonntag im Liga-Schlager im Allianz Stadion (16.30 Uhr) gegen den Meister die Wende gelingen.

Für Rapid spricht die Tatsache der deutlich längeren Vorbereitungszeit. Während die Hütteldorfer ihr bisher letztes Match am vergangenen Samstag beim 2:0 in Pasching gegen den LASK absolvierten, ging es für Salzburg am Sonntag und Mittwoch im Cupfinale gegen Sturm Graz. Zudem wurde die Partie gegen die “Blackys” in Klagenfurt nach Verlängerung verloren.